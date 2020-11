La Sissili promet la victoire au CDP

Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de la province de la Sissili ont tenu, le mardi 3 novembre 2020 à Léo, un meeting de soutien à leurs candidats aux élections couplées de novembre 2020.

Militants, sympathisants de partis alliés, amis et associations, ont pris d’assaut la place Natou du secteur 1 de Léo pour réaffirmer leur soutien à Eddie Komboïgo, candidat du parti à la présidentielle et à leurs candidats aux législatives. Les représentants des femmes et des jeunes ont rassuré le candidat Eddie Komboïgo de leur soutien, tout en promettant de l’accompagner au soir du 22 novembre 2020 à Kosyam. Ils ont invité le candidat à prendre en compte leurs préoccupations, une fois élu à la magistrature suprême. Pour le Secrétaire général de la section provinciale du CDP Sissili, Lassané Nignan, Eddie Komboïgo est le candidat idéal, celui sur qui le Burkina peut compter

pour sortir le pays « du chaos économique, social et sécuritaire ».

Il a rassuré que les responsables du parti travailleront à mobiliser l’ensemble des militants et ceux qui hésitent encore, à avoir confiance en «cet homme providentiel pour le Burkina » qu’est Eddie Komboïgo. Il a, de ce fait, exhorté l’ensemble des militants à voter massivement pour une victoire éclatante du CDP au soir du 22 novembre. Les représentants des partis alliés, Alain Zoubga de l’autre Faso/PSR et Amadou Dabo de l’UNDD, ont joint leurs voix à celles de leurs prédécesseurs pour galvaniser les militants à travailler en synergie pour un changement qualitatif. Le Directeur provincial de campagne de la Sissili, Alpha Yago, par ailleurs, candidat premier titulaire du CDP dans la Sissili, s’est réjoui de la grande mobilisation des militants, sympathisants et amis autour du candidat Eddie Komboïgo. «Nous venons de loin, avec toute la traversée du désert que le parti a connu. La mobilisation de ce soir nous donne un signe d’espoir que la renaissance du CDP dans la Sissili est bien réelle», fait observer M. Yago. Il a ensuite rendu un vibrant hommage à tous les devanciers qui ont travaillé à faire de la Sissili, un bastion du CDP.

Eddie Komboïgo a dit être l’incarnation d’un changement qualitatif. «Vous avez fait le bon choix en venant massivement me soutenir», a-t-il lancé, ajoutant que la marche du CDP est une marche radieuse pour la conquête du pouvoir.

Il a ensuite dénoncé la mauvaise gouvernance, l’insécurité, le marasme économique, la grogne sociale. Il a pris l’engagement de mettre fin à tous ces maux une fois au pouvoir. Pour la ville de Léo, l’accent sera mis sur l’assainissement, la voirie et la santé, notamment le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo qui se trouve dans un état piteux. Sans oublier les femmes et les jeunes qu’il dit placer au cœur de son programme.

Olivier Alexandre NIGNAN

AIB/Léo