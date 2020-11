Pari mutuel urbain burkinabè: Trois parieurs remportent plus de 105 millions FCFA

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a remis trois lots d’une valeur totale de 105 629 500 F CFA à trois gagnants du « 4+1 » du PMU’B, le vendredi 30 octobre 2020, à Ouagadougou.

Après plusieurs paris, la chance leur a enfin souri. En effet, trois gagnants du « 4+1 » du Pari mutuel urbain burkinabè (PMU’B) ont reçu leurs chèques d’une valeur totale de 105 629 500 F CFA, au cours d’une cérémonie organisée par la Loterie nationale burkinabè (LONAB), le vendredi 30 octobre 2020, à Ouagadougou. Pour le directeur général de la LONAB, Patin Déba Naza, c’est avec beaucoup de joie qu’il a remis ces trois lots aux heureux gagnants que sont Koudpiga Zoungrana, Sonta Alfred Somé et Yabré Dominique Ouédraogo, qui ont remporté respectivement les cagnottes de 38 944 000 F CFA, 33 366 500 F CFA et 33 319 000 F CFA. Il a ensuite demandé aux bénéficiaires de travailler à rendre leurs gains profitables à toute la nation. « Ces sommes devront être investies à bon escient. La LONAB a des partenaires (comme la Maison de l’entreprise et les banques qui peuvent vous accompagner dans vos investissements. Cela va vous permettre de profiter au maximum de vos gains », a-t-il poursuivi.

M. Naza a appelé, les parieurs à faire confiance à la Nationale des jeux du hasard, car avec la LONAB, l’on peut gagner gros. L’heureux gagnant de la coquette somme de 38 944 000 F CFA, cultivateur de son état, Koudpiga Zoungrana, s’est dit très ravi car il a fait une mise de 300 F CFA au « 4+1 » du vendredi 2 octobre 2020 et la chance a été de son côté. Il a promis de dépenser cette somme pour son propre bien, venir en aide à sa famille et à toute sa communauté. Selon le retraité Yabré Dominique Ouédraogo, ce gain de 33 319 000 F CFA est un vrai coup de chance. Puisque, s’il a l’habitude de parier, il ne pensait pas que sa mise de 600 F CFA au « 4+1 » du dimanche 25 octobre 2020, allait faire de lui un multimillionnaire. M. Ouédraogo, a laissé entendre que ce lot est pour lui une occasion de renforcer ses activités d’élevage et de maraîchage déjà entreprises pour en tirer le plus de bénéfices. L’attaché de santé, lauréat de la somme de 33 366 500 F CFA, Sonta Alfred Somé, a remercié la Nationale des jeux du hasard qui lui a permis à travers sa mise de 5400 F CFA au «4+1 » du dimanche 25 octobre 2020, de remporter des millions. Il a confié ne pas savoir pour le moment comment investir cet argent et qu’il va prier pour avoir la sagesse, dans l’optique de mieux gérer son gain. M. Somé, a invité la population burkinabè à croire à la LONAB et de jouer continuellement car la chance peut sourire à tout le monde. En plus des différents chèques, les lauréats du jour ont reçu des gadgets à l’effigie de la LONAB.

Adnan SIDIBE

(Stagiaire)