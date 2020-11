Saaba pour lancer la campagne du MPP/Kadiogo

La direction provinciale de campagne du Kadiogo du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), a organisé son grand meeting de lancement de campagne, le samedi 31 octobre 2020 à Saaba.

La section provinciale du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) s’active pour l’élection de ses neuf candidats aux élections législatives ainsi que de son candidat à la présidentielle, Roch Marc Christian Kaboré, lors des élections couplées du 22 novembre 2020. Elle a lancé sa campagne, le 31 octobre 2020 à Saaba, à quelques encablures de Ouagadougou. A l’occasion, le directeur de campagne du parti dans la commune de Saaba, Joseph Dipama, a remercié l’ensemble des militants pour la mobilisation et demandé une pensée pieuse pour le père du président Roch Marc Christian Kaboré, décédé, ainsi que des hommes tombés sur le champ d’honneur du fait des terroristes. M. Dipama a ensuite signifié que de grandes réalisations ont été faites dans sa commune. Il s’agit, entre autres, d’adductions d’eau potable, de forages, de foyers d’éclairage, de la construction de CSPS, d’écoles, en plus de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de cinq ans et l’octroi de financement aux femmes et aux jeunes.

Pour le directeur provincial de campagne du MPP/Kadiogo, Bala Sakandé, les actions du candidat du parti, Roch Marc Christian Kaboré, en faveur de la commune de Saaba sont

« immenses ». Pour une continuité des chantiers de développement, il a invité la population à aller dans les bureaux de vote, le 22 novembre 2020, afin de le réélire.

Le Directeur national de campagne du MPP, Simon Compaoré, a aussi remercié et encouragé la population à sortir massivement le 22 novembre 2020, pour assurer l’élection du candidat Kaboré au premier tour. « Il y a 13 candidats mais seul le candidat Roch est expérimenté. C’est pourquoi, il est important de renouveler la confiance placée en lui afin de relever les défis restants pour le développement du Burkina et le bonheur de toute la population », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré et le Larlé Naaba Tigré ont notamment pris part au meeting.

Jean-Marie TOE