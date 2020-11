Le candidat du Mouvement patriotique pour le salut (MPS) à la présidentielle 2020, Yacouba Isaac Zida, promet une modernisation de l’élevage s’il est élu au soir du 22 novembre 2020. L’information a été donnée, le lundi 2 novembre 2020, par le président du MPS, Augustin Loada, aux commerçants de bétail de Tanghin, à Ouagadougou.

Dans le cadre des élections couplées présidentielle et législatives 2020, le Mouvement patriotique pour le salut (MPS) a opté pour une campagne de proximité. A cet effet, son président, Augustin Loada, a rencontré, le lundi 2 novembre 2020, les commerçants du marché de bétail de Tanghin à Ouagadougou pour leur exposer le programme de son candidat, Yacouba Isaac Zida. Pour Augustin Loada, la campagne de proximité permet à son parti, d’être au contact des populations et d’entendre leurs préoccupations. Le président du MPS a expliqué aux commerçants que son candidat, Yacouba Isaac Zida, compte moderniser l’agriculture et l’élevage, s’il est élu président du Faso au soir du 22 novembre 2020. Concernant l’élevage, deux idées maîtresses vont guider l’action du président Yacouba Isaac Zida, a

déclaré le Pr Loada. La première idée sera d’accroître les investissements pour que la productivité de l’élevage soit accrue. La deuxième sera de développer l’industrie de transformation des produits de l’élevage. «C’était important pour nous de porter le message au secteur de l’élevage représenté ici au marché de Tanghin et de recevoir les préoccupations exprimées par ces commerçants», a-t-il affirmé. Selon Augustin Loada, le secteur de l’élevage fait partie des 150 engagements pris par le candidat Yacouba Isaac Zida qui vont permettre de faire du Burkina Faso, un pays prospère. Le message, a-t-il dit, a été très bien compris par les commerçants parce que le candidat Yacouba Isaac Zida est bien connu pour avoir montré ses talents en tant que Premier ministre lors de la Transition en 2015.

« Yacouba Isaac Zida est le meilleur candidat… »

Augustin Loada a aussi affirmé que le candidat de son parti compte faire renaître l’espoir dans le cœur des Burkinabè. Il a expliqué que l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 avait suscité l’espoir que demain sera meilleur. Cependant, selon lui, cet espoir s’est éteint avec la fin de la Transition. L’un des défis majeurs auxquels le candidat Yacouba Isaac Zida compte également s’attaquer, s’il est élu président, est le secteur de la sécurité, car sans la sécurité, l’on ne peut pas élever ses moutons et bœufs, a indiqué Augustin Loada aux commerçants de bétail. «Yacouba Isaac Zida est le meilleur candidat qui présente le meilleur profil pour la sécurité des Burkinabè. Il a pris des engagements pour transformer le Burkina Faso en un pays sûr et sécurisé», a déclaré Augustin Loada. Quant au retour de Yacouba Isaac Zida au Burkina pour battre sa campagne, Augustin Loada reste confiant. «Comme la campagne se tient sur trois semaines, nous avons espoir qu’il viendra nous rejoindre sur le terrain comme il l’a récemment réitéré dans une interview», a indiqué le Pr Loada. Le président du

marché de bétail de Tanghin, Issaka Tiemtoré, a salué la démarche du MPS qui leur a permis d’échanger de vive voix avec les responsables du parti. Pour lui, les commerçants ont pris bonne note du programme et souhaitent bonne chance au candidat. Avant de quitter les lieux, le président du MPS, Augustin Loada, a acheté un mouton au coût de 60 000 FCFA afin d’encourager les commerçants. Le Mouvement patriotique pour le salut (MPS) a été constitué le 9 mai 2019 à Ouagadougou et reconnu le 2 juillet 2019. Il s’est donné pour objectif de porter au pouvoir, l’ex-Premier ministre, Yacouba Isaac Zida.

