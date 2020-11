Eddie Komboïgo entend refaire de Bobo-Dioulasso, la capitale économique

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a organisé son meeting régional du Houet pour la présidentielle et les législatives, le dimanche 8 novembre 2020 à Bobo-Dioulasso. Les jeunes, les hommes et les notabilités ont assuré le candidat de l’ancien parti au pouvoir, Eddie Komboïgo, de leur soutien pour une victoire au « coup KO » au soir du 22 novembre 2020.

Faire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) la première force politique dans la province du Houet, c’est l’ambition des militants et sympathisants de l’ancien parti au pouvoir qui l’ont fait savoir le dimanche 8 novembre 2020 à Bobo-Dioulasso à l’occasion du meeting régional de la présidentielle et des législatives de novembre 2020.

Hommes, femmes et notabilités coutumières ont ainsi promis une victoire « sans ambages » à leur candidat à la présidentielle, Eddie Komboïgo, et une majorité confortable à l’Assemblée nationale. « Homme de vision et de conviction », le candidat du parti de l’épi et de la daba, selon le porte-parole des jeunes, Lossané Sanou, est l’incarnation du changement. « La jeunesse vous réaffirme son soutien. Nous sommes confiants pour le coup KO.

C’est pourquoi nous sommes debout et nous resterons debout jusqu’à la victoire finale », l’assurance de la jeunesse à Eddie Komboïgo qui se dit comblé par la « forte mobilisation ». « Je suis satisfait de cette mobilisation parce que personne ne vous a convoyés avec trois cents cars. Vous êtes venus de vous-mêmes témoigner que le CDP est vivant. Ceux qui avaient donné pour mort le CDP sont tout faux. Ils nous ont chassés par la rue, nous y reviendrons par les urnes », prévient Eddie Komboïgo.

Pour ce faire, les notabilités coutumières lui ont remis une canne sur laquelle il s’appuiera, disent-elles, pour accéder au pouvoir. Les femmes, pour leur part, voient en M. Komboïgo leur espoir. Pour lui assurer une victoire éclatante à l’issue du scrutin de novembre 2020, et elles se sont « engagées pour le repositionnement du CDP dans le Houet ».

Eddie Komboïgo, le sauveur du Burkina

Des engagements qui réconfortent le directeur provincial de campagne du CDP du Houet, Christophe Sanou qui est convaincu que le retour de son parti est « le seul remède aux différents maux qui minent le Burkina Faso ». Le projet de société du candidat Eddie Komboïgo, poursuit-il, est « le seul à sortir le Burkina Faso de son marasme économique, de l’insécurité, et de réconcilier les Burkinabè ». « La population du Houet vous croit et vous suit ; vous êtes le seul capable d’apporter le changement », soutient-il. Pour ce faire, le directeur provincial de la campagne du Houet a invité les Burkinabè à « une insurrection électorale » le 22 novembre pour le retour du CDP aux affaires.

En plus des militants et sympathisants, le CDP enregistre le soutien des partis alliés qui, par la voix de Issa Balima, estiment que le pays des Hommes intègres a besoin d’être réconcilié avec lui-même. Et le CDP, parce qu’il a fait de la paix, du pardon, la stabilité son leitmotiv, est la seule formation de tout le gotha politique à assurer des lendemains meilleurs aux Burkinabè. Nanti de tous ses supports, Eddie Komboïgo a pris l’engagement de redorer le blason de Bobo-Dioulasso en lui réattribuant son statut économique d’antan, d’amener le Burkina Faso à reprendre sa première place de production de coton.

L’industrialisation, l’extraction aurifère, la formation des jeunes et des femmes sont les projets sur lesquels Eddie Komboïgo entend bâtir sa gouvernance pour dit-il, « sauver » le Burkina. Le candidat du CDP fera du retour de l’ancien président Blaise Compaoré sa priorité s’il est élu au soir du 22 novembre à la plus haute fonction du Burkina.

Kamélé FAYAMA