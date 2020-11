Attaque à Gorom-Gorom : le récit d’une nuit de frayeur

Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 novembre 2020, des tirs nourris d’armes de guerre ont été entendus dans la ville de Gorom-Gorom, chef-lieu de la province de l’Oudalan, semant la psychose au sein de la population. L’on a enregistré des dégâts matériels et un blessé.

Gorom-Gorom a vécu, le mercredi 11 novembre 2020, une nuit agitée entre 20h et 21h. « Nous n’avons jamais vu une telle chose auparavant : des tirs bien nourris, des balles qui sifflent», a confié un riverain du grand marché de la ville. En effet, c’est autour de 19 heures 30 minutes que le « Bar-dancing chez Bandé », situé à l’ouest de la gare routière, a reçu la visite d’hommes armés non identifiés qui ont retiré les biens, brûlé les lieux et fait usage de leurs armes à feu. «C’est à 19h 27 minutes que quatre à cinq hommes en armes se sont approchés de moi dans la maisonnette servant de cabine d’animation. Ils m’ont ordonné de me coucher et de donner tout mon argent. Ils m’ont fouillé et retiré 75 000F et ma montre», a confié le gérant du bar. Celui-ci a ajouté que c’est après l’avoir dépouillé de ses biens que ses bourreaux l’ont fait sortir, versé de l’essence dans la maisonnette et dans d’autres parties du bar avant de mettre le feu. Heureusement, s’est-il réjoui, il n’y avait pas de clients. Il a indiqué que ces malfaiteurs se sont éloignés d’une centaine de mètres de son bar en feu et ont commencé à tirer.

Toute chose qui aurait alerté les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui sont sorties faire des tirs de sommation dans les rues pour faire rentrer les populations. «Nous étions assis au bord de la grande voie qui mène à Dori et nous avons vu un pick-up des FDS passer et quelques instants après, ce sont des bruits de balles réelles que nous avons entendus», a témoigné une habitante. D’autres témoins affirment avoir reçu des balles dans leurs cours, occasionnant la débandade. Un conducteur de bus d’une compagnie de transport a pris une balle au genou, a confié un autre agent de la compagnie. « Vu les limites du CMA de Gorom-Gorom, le blessé a été référé et évacué hier jeudi matin à Ouagadougou pour des soins appropriés », a-t-il indiqué.

Plus tôt dans l’après-midi du 11 novembre, des éléments des forces de défense et de sécurité se rendant à Tin-Akof sont tombés dans une embuscade d’hommes armés non identifiés, causant la mort de sept personnes. Au lendemain de l’attaque, le jeudi 12 novembre, jour de marché de Gorom-Gorom, les activités avaient repris normalement dans

la ville, sous couvre-feu à partir 22 h.

Sidgomdé