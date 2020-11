« J’ai l’ambition de remporter les deux sièges de député dans la Kossi », Daouda Simboro du MBF

En prélude aux élections législatives et présidentielle du 22 novembre prochain, le directeur national de campagne du Mouvement pour le Burkina du futur (MBF), Daouda Simboro, s’est prononcé sur les ambitions de son parti et les raisons de son engagement politique dans la Kossi.

Sidwaya (S) : Comment se porte le Mouvement pour le Burkina du futur (MBF) à quelques jours de l’échéance électorale du 22 novembre 2020 ?

Daouda Simboro (D.S.) : Au Mouvement pour le Burkina du futur (MBF), tout va bien. Le MBF a décidé de soutenir la candidature du président Roch Marc Christian Kaboré. Nous l’avons investi comme candidat de notre parti, le 28 août dernier. Pour les élections législatives dont je suis le directeur national de campagne, le MBF présente 18 listes, c’est-à-dire, 17 dans les provinces et une liste nationale. En toute chose, il faut de la modestie et de l’humilité. Nous avons en prévision de gagner au moins, un député par province. Si cela s’avérait, le MBF aura son groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. Maintenant, pour ce qui concerne ma province, la Kossi, le MBF pourra tirer son épingle du jeu. Nous avons fait un maillage du territoire provincial.

S : Quelles sont vos ambitions pour la province de la Kossi ?

D.S. : Je ne poursuis pas quelque chose de personnel. Je l’ai toujours dit, mon ambition est, et demeure celle de l’émancipation de la femme et son autonomisation, l’épanouissement de la jeunesse et la contribution à l’éducation des enfants, sans oublier

l’assainissement de notre cadre de vie. Je suis véritablement fier de représenter cette belle province qu’est la Kossi.

S : Etes-vous confiant quant à l’issue de ce double scrutin ?

D.S. : J’ai choisi de porter les aspirations de ma population. J’ai également décidé de faire la politique. Autrement, j’ai procédé par des actes et des actions concrets sur le terrain. J’ai l’ambition de remporter les deux sièges de député dans la Kossi.

Propos recueillis par

Adama CISSE