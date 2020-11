Message de campagne de L’Autre Burkina/PSR

L’AUTRE Burkina/PSR, le parti de l’Arc et du Carquois, s’adresse aux hommes et aux femmes de notre pays, dans ce contexte particulier qui met en jeu un processus électoral à l’allure historique. En effet, comment pourrions-nous oublier que lors des élections de 2015 nous avons été exclus injustement tout comme d’autres citoyens ! Et c’était le règne du sectarisme, de la loi de l’exclusion sous le régime des colonels !

Aujourd’hui, encore la haine est érigée en style de gouvernance, les valeurs de solidarité et de vie commune sont fortement remises en cause. Notre pays est malade de la guerre terroriste, des défournements, de la corruption, de la misère, mais aussi de l’abondance partagée par une infime minorité d’individus qui narguent le peuple travailleur !

Sur le plan sécuritaire, chaque jour notre peuple pleure ses enfants morts, de jeunes soldats plongés depuis des années dans l’horreur des tueries sauvages.

Peuple du Burkina, le 22 novembre 2020, c’est un jour historique. C’est ton jour, l’instant décisif où tu reprends effectivement ton pouvoir souverain.

En octobre 2014, tu as cru que le départ de Blaise COMPAORE nous ouvrait les portes du bonheur. Puis en 2015, beaucoup ont voté ROCH et son MPP. Aujourd’hui, nous sommes très nombreux à le regretter mais hélas c’est trop tard ! Alors, faisons notre mea-culpa, corrigeons l’erreur de 2015 !

Votons le changement,

votons L’AUTRE Burkina/PSR !