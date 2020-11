Message de campagne du MPS

Peuple du Burkina Faso

Au cours des cinq dernières années, la majorité des députés de l’Assemblée nationale, au lieu d’accomplir leurs missions en vue de promouvoir les intérêts du peuple, ont choisi d’accompagner le Gouvernement en place dans sa mauvaise gouvernance, contribuant ainsi à éteindre la flamme de l’espérance dans notre pays.

Pour redonner de l’espoir au Burkina Faso, Yacouba Isaac ZIDA, le candidat du Mouvement patriotique pour le salut (MPS) à l’élection présidentielle, s’est engagé à faire du Burkina Faso un pays sécurisé et sûr, un pays d’espoir, un pays prospère et durable. Pour la mise en œuvre de cet agenda, il aura besoin d’une majorité au Parlement pour soutenir l’action du Gouvernement qu’il mettra en place.

Les candidats aux élections législatives du MPS s’engagent, s’ils sont élus au Parlement, à voter des lois qui favorisent la sécurisation de notre pays, la cohésion nationale, la bonne gouvernance, la prospérité et la durabilité de notre économie. Ils s’engagent à contrôler l’action de l’exécutif dans le sens de promouvoir les intérêts du peuple et recadrer le Gouvernement s’il ne va pas dans le bon sens. Ils s’engagent enfin à promouvoir la justice fiscale et la bonne gouvernance en matière budgétaire.

Voter le MPS de Yacouba Isaac ZIDA, c’est voter pour des députés qui :

– légifèrent et contrôlent l’action du Gouvernement dans la perspective de la défense de notre intégrité territoriale ;

– promeuvent une gouvernance vertueuse rimant avec méritocratie, administration publique performante et tolérance zéro contre la corruption ;

– œuvrent à ce que l’accès à l’eau potable, à la santé, à l’éducation, soit garanti pour le plus grand nombre ;

– soutiennent la transformation structurelle de notre économie grâce, entre autres, à une meilleure allocation des ressources ;

– veillent à l’apurement définitif du passif foncier et à une meilleure gouvernance dans la question foncière.

Enfin, voter le MPS, c’est permettre au Président Yacouba Isaac ZIDA de mettre en œuvre de manière effective les 150 engagements qu’il a pris pour bâtir un Burkina meilleur.

VOTEZ LE MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LE SALUT !