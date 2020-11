Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso : Un incendie provoque une frayeur

Plus de peur que de mal à la chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), en effet un incendie qui s’est déclenché dans la cour de la direction de la planification économique et de la facilitation de la CCI-BF, ce vendredi 13 novembre 2020, aux environs de 9 heures, a été vite maitrisé par les soldats du feu.

L’incendie est parti des feuillages au niveau de la partie sud de la cour, derrière les gros camions et un bâtiment, pour atteindre des vieux pneumatiques entassés dans les environs. Les flammes qui jaillissaient des pneus donnaient une certaine envergure à l’incendie.

L’arrivée des sapeurs a permis de circonscrire le feu à cet endroit, permettant ainsi d’éviter le pire. Au finish, fort heureusement, aucun dégât matériel n’a été constaté, grâce à l’action des soldats du feu. Des personnes interrogées disent ignorés la cause de cet incendie.

Les sapeurs-pompiers n’ont également pas donné d’information sur l’origine probable de l’incendie. L’ampleur de la flamme, selon les témoignages est du le fait que les pneus qui étaient posés aux alentours ont pris feu. « C’est une chance que les sapeurs-pompiers ont eu à accéder rapidement à l’intérieur. Il y a des moments où le passage est bloqué par les véhicules qui occupent toute l’espace de la cour au point qu’il est souvent difficile d’accéder même à moto là où le feu s’est produit », a affirmé un agent de la CCI-BF. Même s’il y a un service qui s’occupe d’apporter des réponses aux incendies sur place, les soldats du feu ont interpellé les agents du service à prendre toute leurs précautions pour la disposition des automobiles et du matériel ; ce qui permettrait de faciliter leurs interventions et de limiter les dégâts en pareille circonstance. Car, a poursuivi l’un d’entre eux, l’incendie est un phénomène naturel qui peut se produire à tout moment.

Adnan SIDIBE

Malata COULIDIATY