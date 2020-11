A Kombissiri, le MPS appelle à voter utile

Le Mouvement patriotique pour le salut (MPS) est allé à la conquête de l’électorat du Bazèga ce vendredi 20 novembre 2020 à Kombissiri. La 3è vice-présidente du parti, Dr Rose Drabo, a invité les militants à voter utile pour une victoire du MPS.

Pour le dernier jour de la campagne électorale, le parti de Isaac Yacouba Zida, le Mouvement patriotique pour le salut (MPS) a rencontré ses militants du Bazèga dans la matinée du vendredi 20 novembre 2020, à Kombissiri.

Les représentants des jeunes, des femmes, des anciens et des chefs coutumiers ont, tour à tour, salué la mobilisation des militants en vue d’assurer la victoire du candidat Issac Yacouba Zida à la présidentielle et des candidats aux législatives pour le compte du MPS dans la province.

L’un des candidats titulaires du parti aux législatives dans la province, Ousmane Ilboudo, a appelé ses frères du Bazèga, et précisément ceux de Kombissiri, à se mobiliser davantage pour la victoire de Issac Yacouba Zida. Pour lui, il est le seul candidat capable de bâtir et de sortir le Burkina Faso de la pauvreté, de soulager la souffrance des populations. ‘’ Vous êtes sortis nombreux sans demander qu’on vous tende des billets comme le font certains partis. Preuve de votre engagement au parti et je vous demande de voter le candidat MPS et ses députés que nous sommes’’ a lancé Ousmane Ilboudo aux militants.

Selon la 3è vice-président du MPS, Dr Rose Drabo, la mobilisation à Kombissiri est la preuve que les burkinabè ont besoin du changement. Et ce changement, a-t-elle dit, c’est avec Isaac Yacouba Zida. « Il est l’homme qu’il faut au Burkina pour son expérience d’homme d’Etat, pour les multiples actions qu’il a eues à mener pendant son bref passage à la tête du pays’’, a-t-elle signifié. Avec le MPS au pouvoir, a-t-elle ajouté, ce sera la fin de la souffrance des femmes, des jeunes, des hommes car beaucoup de projets d’emplois, de formations professionnelles leur seront réservés. T. Pascal TIENDREBEOGO