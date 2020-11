Invite à un vote utile à Tanghin-Dassouri

La section de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) de Tanghin-Dassouri s’est adressée à ses militants lors d’un meeting le vendredi 20 novembre 2020 dans ladite commune.

A la faveur de la campagne pour les élections législatives et présidentielle, la section de l’Union pour le progrès et le changement(UPC) de Tanghin-Dassouri s’est entretenue avec ses militants le vendredi 20 novembre 2020.Sous des tentes femmes, jeunes et coutumiers ont écouté les responsables de l’UPC de la commune. Ainsi le 3e suppléant de la liste du Kadiogo pour les élections législative, Désiré Kaboré a appelé l’assistance à faire un vote utile en votant les candidats du parti aux législatives et à la présidentielle. Car pour lui seuls les projets de l’UPC sont nobles pour les populations des villes et campagnes du Burkina Faso. Pour ce faire il est nécessaire que les habitants sortent massivement pour voter les candidats du parti. Pour l’occasion M Kaboré a présenté à l’assemblée comment voter. Par ailleurs, il a exprimé sa satisfaction au regard de la mobilisation parce qu’elle est la preuve que la commune est engagé pour la réussite de l’UPC dans ces élections couplées. Quant au directeur de la campagne de l’UPC pour la commune de Tanghin-Dassouri Boukaré Ilboudo, il a condamné les achats que font certains partis politiques. Ainsi il a invité les femmes et jeunes à se départir de ces acteurs qui sont des vendeurs d’illusions. Selon Ilboudo UPC est le seul parti capable d’amener les burkinabè vers un avenir radieux. Cela par la pertinence des projets et la qualité des hommes dont il dispose. Après l’intervention des responsables de l’UPC, les représentants des jeunes, des femmes et des anciens ont exprimé leur engagement pour le parti du lion.

Evariste YODA