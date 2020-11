Le PDC à la conquête des électeurs du Mouhoun

Le Parti pour le développement et le changement (PDC) a organisé le jeudi 19 novembre 2020 à Dédougou un meeting à l’occasion duquel, il a invité les électeurs à assurer une victoire au parti aux élections à venir.

Le parti pour le développement et le changement (PDC) continue sa conquête des électeurs dans le Boucle du Mouhoun. Ce jeudi 19 novembre 2020, les responsables du parti étaient à la rencontre de la population de la ville de Dédougou. Au cours d’un meeting, ils ont appelé les électeurs à voter pour le PDC aux législatives et son candidat, Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle. Les représentants des jeunes et des femmes ont salué les efforts de la présidente d’honneur du parti, Saran Séré/ Sérémé dans la région de la Boucle du Mouhoun. C’est pourquoi, la représentante des femmes, Monique Diallo, a salué la mobilisation de la population de Dédougou. Toute chose, selon elle, qui fait honneur à celle qu’elle a appelé « l’Amazone du Sourou ». Assurer une victoire au PDC aux législatives et à son candidat à la présidentielle Roch Marc Christian Kaboré, le 22 novembre 2020, a-t-elle dit, c’est le souhait des femmes de la Boucle du Mouhoun. Le candidat suppléant de la liste dans le Mouhoun, Adama Zerbo, au regard de la mobilisation, s’est dit convaincu que la victoire du PDC dans la province est déjà acquise. Pour lui, le « coup KO » du président Kaboré, le candidat investi de son parti est également assuré. Il a appelé les femmes à se rendre aux urnes le 22 novembre et à voter massivement pour confirmer la victoire. « Saran Sérémé est une grande dame, elle sait compter sur ses coépouses pour remporter plusieurs sièges de députés à l’Assemblée nationale », a-t-il lancé. Il a enfin donné rendez-vous au soir du 22 novembre pour ensemble célébrer la victoire du PDC et du président Roch.

Adama SEDGO