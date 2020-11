Le PDC-Kossi a tenu son meeting de clôture à Nouna

La direction provinciale de campagne du Parti pour le développement et le changement (PDC) a tenu son meeting de clôture de campagne ce 19 novembre 2020 à Nouna. Les électeurs ont été invités à prendre part à la réélection du président sortant et permettre aux candidats du parti de représenter la Kossi à hémicycle.

Faire le choix de la réélection du président sortant, Roch Marc Christian Kaboré et permettre aux candidats du Parti pour le Développement et le Changement (PDC) de siéger à la représentation nationale sont, en quelques mots, le message adressé aux militants présents au meeting de fin de campagne du parti créé par Saran Sérémé. Les représentants des jeunes, des femmes et des anciens du PDC ont tous rendu hommage à la fondatrice du parti, pour ses actions de soutien et d’accompagnement aux populations de la région de la Boucle du Mouhoun. Dans un message adressé aux couches vulnérables et notamment les femmes de la province, le candidat et directeur de campagne du PDC, M. René Traoré a fait la promesse de transformer 46 groupements de femmes en sociétés coopératives. Ce projet permettra d’aider près de 920 ménages à vivre dignement. En début de meeting, l’assistance a été invitée à observer une minute de silence pour la mémoire de Moussa Konaté, candidat en lice du PDC, décédé en pleine campagne à Djibasso.

Daouda Konaté

AIB/Nouna