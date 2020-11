Tuy : Les femmes du MBF apportent leur soutien à Dissan Boureima Gnoumou

Les femmes du Mouvement pour le Burkina du futur (MBF) du Tuy ont organisé, le jeudi 19 novembre 2020, à Houndé, un meeting pour soutenir leur candidat à la députation, Dissan Boureima Gnoumou.

Les femmes du Mouvement pour le Burkina du futur (MBF) de la province du Tuy, à quelques heures du scrutin, ont manifesté leur soutien à leur candidat aux législatives, Dissan Boureima Gnoumou. Lors du meeting, les militantes du MBF-Tuy n’ont pas tari de louanges et de bénédictions pour leur candidat. Elles ont alors appelé les femmes de Houndé à voter pour lui le jour du scrutin. Pour ce faire, un sketch a été concocté pour inciter à une participation massive des femmes au scrutin, et des démonstrations de vote en faveur du parti ont été faites à leur endroit. Pour le candidat, Dissan Boureima Gnoumou, l’épanouissement de la femme est l’essence de son engagement politique. « Mon engagement politique, c’est pour le soulagement des femmes, mon engagement politique, c’est pour sortir les femmes de la pauvreté, mon engagement politique, c’est pour aider les femmes à aider leur famille » a-t-il indiqué. Dissan Boureima Gnoumou s’est, également, voulu rassurant à l’endroit de ses militantes au sujet d’une certaine rumeur qui annoncerait la suspension du parti du bélier de la course aux législatives dans la province du Tuy. « Notre parti prendra bel et bien part aux élections législatives » a-t-il lancé à ses militantes. Pour Dissan Boureima Gnoumou, l’objectif visé dans ce scrutin est de gagner les 2 postes de députés de la province. Et pour y pour arriver, l’un des atouts sur lesquels M. Gnoumou dit compter, est la révolution politique. « La révolution politique est un concept qui emmène les populations à voir la politique autrement, à prendre leur destin en main afin que le développement s’installe réellement », a-t-il expliqué. La rencontre a également servi de cadre pour présenter aux militantes, les autres candidats (titulaire et suppléants) à la députation pour le compte du MBF dans la province du Tuy.

Babou Eric BAZIE

AIB/Tuy