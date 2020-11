Zéphirin Diabré demande aux électeurs du Ioba de lui renouveler leur confiance

Le candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré, a rencontré ses militants de la province du Ioba à Dano, le mardi 17 novembre 2020.

Le meeting de Dano, dans le Ioba, de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) a été l’occasion pour le secrétaire général provincial du parti, Sorviel Aristide Dabiré, de présenter le programme du candidat Zéphyrin Diabré. Il a expliqué aux militants la vision du parti pour le développement du Burkina Faso. Aristide Dabiré a sollicité ainsi les voix des électeurs du Ioba pour l’UPC afin d’instaurer « le vrai changement » dans le « pays des Hommes intègres ». Prenant la parole après le secrétaire générale de l’UPC du Ioba, Zéphirin Diabré a remercié les populations de la province pour le soutien qu’elles lui ont déjà apporté. C’est pourquoi, dans cette lancée, le président du parti du lion, a demandé à la population du Ioba de renouveler leur confiance à l’UPC en votant pour les candidats de la liste provinciale et nationale aux législatives et à la présidentielle. Ces candidats sont Me Marcelin Nawimbom Somé et Christophe Somé (titulaires), Sorviel Aristide Dabiré et Gustave Méda (suppléants) sur la liste provinciale et Bernard Somé sur la liste nationale. Il a invité les militants à rester vigilants contre d’éventuelles fraudes. Le candidat de l’UPC a rappelé que c’est ensemble « nous allons sauver le Faso ».

Souleymane Zouré

AIB/Dano