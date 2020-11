Zorgho: Le MPP fait une démonstration de force

Le Mouvement du peuple pour le progrès ( MPP), section Ganzourgou a tenu un meeting au stade municipal de Zorgho, le 19 novembre 2020. Les militants et sympathisants du parti se sont mobilisés pour prouver leur détermination à reconduire Roch Marc Christian Kabore à Kosyam .

A trois jours du scrutin, l’occasion est belle pour la direction provinciale de campagne du Ganzourgou de mesurer ses forces. Elle a organisé un meeting au stade municipal de Zorgho.

Naba Yemdé, chef coutumier de Tanghin a, au nom des chefs coutumiers de la province invité la population à voter Roch Marc Christian Kaboré pour ses qualités de bâtisseur. « Ne vous faites pas du tord en votant une autre personne” a-t-il lancé au public. Il a demandé que la population s’engage à accorder Roch le second mandat pour qu’il puisse d’avantage contribuer au développement de la province.

Pour le représentant de l’Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), Roch durant son premier mandat a donné aux populations de l’eau potable , de l’électricité, des routes et a amélioré les soins de santé. « Roch a convaincu tous les burkinabè de ce qu’il est capable de faire. L’APMP est de tout cœur avec l’ensemble des populations pour un coup KO au soir du 22 novembre » a-t-il dit.

Le Larlé naba a salué la mobilisation des filles et fils du Ganzourgou autour du candidat Roch Marc Christian Kaboré. » Depuis 1991 que je viens au Ganzourgou pour des campagnes, je n’ai jamais vu cette mobilisation » a-t-il lâché.

Eric Bougouma, directeur provincial de campagne et candidat titulaire aux législatives dans la province a indiqué que le MPP n’a pas besoin de frauder pour gagner ces élections. « La victoire sera claire » a-t-il dit, eu égard à la mobilisation constante des populations lors des différents meetings. Il rassure les populations quant à la pertinence du programme de Roch pour les cinq prochaines années. A l’en croire, durant ce prochain mandat, la sécurité sera la priorité et il y aura un renfoncement dans les secteurs de la santé, de l’eau, des routes… A ses dires, le plateau central et particulièrement le Ganzourgou ne sera pas à la traîne. Il donne donne rendez-vous après « la campagne pour sauter du champagne » et fêter la victoire de Roch et du MPP.

Moïse SAMANDOULGOU