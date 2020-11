Côte d’Ivoire : les compatriotes accomplissent leur devoir civique

Les Burkinabè vivant dans ce pays sont aussi appelés aux urnes pour élire le président du Faso, ce dimanche 22 novembre 2020. Les deux bureaux de vote de Bouaké se sont ouverts à temps et tout le matériel électoral est disponible, selon le constat fait par l’envoyé spécial de Sidwaya dans cette localité. A l’en croire, les membres des bureaux de vote et les représentants de quatre partis politiques (MPS, CDP, MPP et UPC) sont présents. A Bouaké, ils sont 595 inscrits sur le fichier électoral.

Pour l’instant, il est à noter que l’affluence aux envirions de 9h30 n’est pas encore grande car les élections ont démarré à 8 h. Qu’à cela ne tienne, il y a des électeurs notamment des personnes âgées qui viennent accomplir leur devoir citoyen, une première pour certains d’entre elles. La situation à Soubré est quasi identique. Mais là-bas, le nombre d’électeurs est un peu plus élevé avec 920 inscrits. En plus de ces deux villes, les électeurs d’Abidjan accomplissent également leur vote. Contrairement à Bouaké, l’affluence est grande dans la capitale économique.

Timothée SOME