Ambassadeur du Burkina en Côte d’Ivoire, Mamadou Zongo

« C’est un jour historique parce que c’est la première fois que la diaspora vote. Cela a été possible grâce à l’engagement tenu du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le gouvernement a mis les moyens pour que la majorité puisse voter dans la mesure où en 2019 et 2020 deux missions consulaires sont venues dans le cadre de l’établissement des cartes nationales d’identité burkinabè et des passeports ordinaires. Je remercie les autorités ivoiriennes pour l’accompagnement tant au niveau logistique que sécuritaire dont on a bénéficié. Aussi bien à Abidjan, à Bouaké qu’à Soubré, les autorités préfectorales se sont déplacées pour s’assurer que le dispositif de sécurité mis en place était vraiment fonctionnel. Je remercie aussi les responsables des partis politiques, les leaders d’opinion et les responsables d’associations, l’ensemble des militants et des Burkinabè qui, en général, ont pu battre campagne sans incident. Je demande aux uns et aux autres de regagner leurs domiciles après avoir voté afin de ne pas encombrer les lieux de vote. Que ceux qui viendraient à constater des comportements qui ressembleraient à des irrégularités saisissent les responsables de leurs partis politiques ou des démembrements de la CENI afin qu’ils soient traités conformément aux textes en vigueur. Aussi bien à Bouaké, à Soubré qu’à Abidjan où il y a une forte affluence depuis 5 heures du matin, les gens sont dans les dispositions qui permettent aux votes de se dérouler normalement. L’administration a travaillé en collaboration avec les démembrements de la CENI de telle sorte que ne peuvent accéder aux consulats que ceux qui ont leur carte d’électeur. Dès l’entrée, il y a un rang qui permet d’orienter chacun dans son bureau de vote. Nous avons bénéficié de l’accompagnement de responsables d’associations et de certains délégués consulaires. Pour le moment tout se passe très bien. »