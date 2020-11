Bobo: Les élections se déroulent dans le calme

Les élections présidentielles et législatives ont débuté ce dimanche 22 novembre 2020 dans la ville de Bobo-Dioulasso, région des Hauts-Bassins. Le scrutin se déroule dans le calme et aucun incident majeur n’a été signalé.

Les électeurs se sont déplacés tôt ce matin du dimanche 22 novembre 2020 pour choisir leur futur président et députés. Des 6 heures les bureaux de vote ont ouvert leur porte et ce n’est qu’après une vingtaine de minutes que certains ont pu accomplir leur devoir tant certains bureaux de vote. Ceux-ci n’arrivaient pas à retrouver leurs noms sur les listes électorales. A Bolomakote au secteur 6 de Bobo, en passant par le secteur 8 (Sikasso cira) ou aux 21 (belles ville) le scrutin se déroule dans le calme et aucun incident n’a été signalé. Cette bonne ambiance du vote a été confirmée par le gouverneur des Hauts-Bassins qui est allé voter au Lycée national de bobo d’où il a invité la population à voter dans le calme et dans la sérénité. Selon les chiffres de la commission électorale provinciale indépendante(CEPI), la province du Houet compte 583 969 électeurs inscrits répartis dans 1816 bureaux de vote.

Adaman DRABO