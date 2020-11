Matiacoali : 11 bureaux de vote ouverts sur 92

La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région de l’Est du Burkina Faso a empêché la tenue des élections dans certaines localités de la province de Gourma. Au total 364 bureaux de vote sont ouverts sur 509 dans la province. Des bureaux de vote sont ainsi restés fermés dans plusieurs communes. Il s’agit des communes de Matiacoali et de Fada N’Gourma où au total 145 bureaux de vote n’ont pas pu ouvrir. La commune de Matiacoali bat le record des bureaux non ouverts avec 11 bureaux effectifs sur 92. Elle est suivie de la commune de Fada N’gourma où 121 bureaux de vote sont opérationnels sur une prévision de 185. Les autres communes de la province quant à elles n’ont enregistré aucun bureau de vote fermé. Il s’agit de celle de Diabo où tous les 77 bureaux de vote prévus ont ouvert. Il en est de même pour Tibga, Diapangou et Yamba qui comptent respectivement 67, 44 et 44 bureaux de vote. Il faut noter que la commune de Fada N’Gourma compte au total 125 264 inscrits.

S.J.