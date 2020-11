Tapoa : 244 bureaux de vote fermés sur 355

De nombreux citoyens ne pourront pas prendre part au vote dans la province de la Tapoa. Sur un total de 355 bureaux de vote, seulement 111 ont ouvert, tôt ce matin. Ainsi, plus de la moitié des bureaux de vote sont fermés dans la province. Des communes entières sont restées en marge de l’évènement électoral. C’est le cas de Botou, de Tansarga et de Logobou qui comptent, respectivement, 48, 42 et 48 bureaux de vote. Dans ces localités en proie à l’insécurité où aucun bureau de vote n’a pu ouvrir, les 44 680 personnes inscrites, au total, ne pourront pas accomplir leur devoir citoyen. Dans la commune de Partiaga, sur 54 bureaux de vote, seulement 7 ont ouvert leurs portes. Dans la commune voisine de Namounou, 9 bureaux de vote sur 18 sont, jusque-là, fermés. Pour ce qui est de Tambaga, 11 bureaux ont été supprimés. Quant à la commune de Diapaga, 31 bureaux sur 45 ont pu ouvrir. Dans cette province de la Tapoa, 10 4837 personnes étaient inscrites pour prendre part au double scrutin.