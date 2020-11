Dans l’Oubritenga, 101 133 électeurs se sont rendus dans 346 bureaux de vote ce dimanche, pour choisir deux députés et le futur président du Faso.

Peu avant 6h00, un rang d’une dizaine d’électeurs s’est formé devant le bureau de vote n°1, de l’école « B » de Ziniaré. Sous la supervision des commissaires de la CENI, le président du bureau de vote, Julien Bado, a

présenté les urnes vides et non scellées et rappelé l’interdiction du téléphone à l’intérieur du bureau de vote, en présence de représentants de partis politiques, d’observateurs nationaux, sous régionaux et internationaux et d’agents de sécurité. Parmi les premiers à accomplir leur devoir civique, Larba Ilboudo n’a rencontré aucune difficulté pour choisir son président et ses députés.

« J’ai voté pour la paix, la sécurité et le développement », a-t-il dit. La commissaire de la CENI, Joanna Ilboudo, a certifié le début effectif du double scrutin à Ziniaré. Elle a fait noter que les 346 bureaux de vote de la province disposent de tout le matériel électoral, à même de permettre aux citoyens de voter. A une dizaine de kilomètres de là, à Banguson, le bureau de vote, présidé par Elie Tapsoba, manque pourtant de procès verbaux.

En sus, son bureau de vote est dressé sous un hangar de fortune, faute d’infrastructures convenables.

« Il n’y a pas d’écoles, ni de centre de santé public dont on peut utiliser les locaux pour servir de bureau de vote », a-t-il expliqué. Dans cette bourgade de près de 400 âmes, seulement 99 se sont inscrits sur les listes électorales. Le président de la Commission électorale communale indépendante (CECI), Bamyélé Ouédraogo, a informé que 22 bureaux de vote sont sous des tentes. Néanmoins, cela n’a pas empêché l’affluence des électeurs pour l’accomplissement de leur devoir civique. A 12h, 114 personnes sur 257 inscrites avaient déjà voté au bureau de vote n°1 de l’école « C » de Ziniaré.

Au secteur n°4 de la ville, Alima Compaoré a déploré le fait que des urnes soient installées sous des tentes. « Le cadre n’est pas trop agréable. Il fait chaud, le soleil brûle », a-t-elle dit. Toutefois, elle s’est réjouie d’avoir pu choisir d’elle-même, ses représentants au Parlement et son futur président. Le président dudit bureau de vote, Prosper Sidtoubzouda, a rassuré de la bonne tenue du double scrutin, présidentiel et législatif, et noté le cas des électeurs qui ont du mal à retrouver leur bureau de vote et de ceux qui se sont présentés sans leur carte d’électeur.

Djakaridia SIRIBIE