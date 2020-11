Décès de Yassala Bamoussa SESSOUMA: REMERCIMENTS

La grande famille SESSOUMA à N’DOROLA, BOBO-DIOULASSO, OUAGADOUGOU, POITIERS,

Les familles alliées : SANOGO, OUATTARA, KONATE, BANI, TRAORE, SAMATE TEGUERA, DAKISSAGA, DIALLO,

La veuve Madame SESSOUMA Abibata née SANOGO,

Les enfants Aicha, Masseyni, Sarah et Madina,

Les petits-enfants vous réitèrent leurs sincères remerciements et profonde gratitude pour l’empathie et les soutiens divers que vous leur avez manifestés lors de la maladie et du rappel à Dieu de leur bien-aimé, frère, époux, père, grand-père, beau-père, Yassala Bamoussa SESSOUMA, Fonctionnaire à la retraite.

Nous remercions particulièrement toute la communauté Sénoufo, la communauté musulmane de Rimkieta, le personnel du Ministère de la Culture et ses anciens collaborateurs, les voisins du quartier Rimkieta, les amis et toutes les bonnes volontés.

Que le Tout-Puissant rende à chacun au centuple de ses bienfaits.

Qu’ALLAH, Le Miséricordieux, pardonne et reçoive Yassala Bamoussa SESSOUMA dans son paradis !!!