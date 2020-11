Pour ma mère, je ferai la guerre !

Si ma mère était une flamme je la couvrirais de mes mains nues

Si ma mère était un éphémère je lui donnerais un souffle de plus

Si elle n’avait qu’un choix à faire je lui donnerais ma seule chance

Si elle n’avait qu’un mot à dire je concèderais ma tête à la potence

On ne tourne pas le dos à celle qui nous a porté au dos et dorloté

On ne donne pas de coup de pied au giron qui nous a tout apporté

Les larmes d’une mère sans arme sont amères, délétères, suicidaires

Les peines d’une mère qui soupire sans haine attirent l’ire de l’enfer

On peut dormir dans un château en or et sa mère dehors sans confort

On peut manger à satiété et sa mère mourir de faim sans avoir tort

On tétera sa mère en mordant les tétons qui saignent sans excuse

On aura les soins d’une mère et l’amour d’une muse qu’on récuse

Derrière la mère solitaire qui erre, il y a une sorcière sincère qui opère

Dans le regard de la coupable à tort, une mère sert de bouc émissaire

Elle subira la sentence de la vendetta à la barre du tribunal de l’omerta

Elle périra sous les vivats d’une société où seule la femme a des errata

Pour toutes ces mères chimères abandonnées sans défense ni pitance

J’entre en transe, je crie ma souffrance à l’engeance sans repentance

Pour toutes ces mères vipères rejetées par une descendance déjetée

Je mets ma main au feu pour qu’aucune femme ne soit persécutée.

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr