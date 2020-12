Cité des forces vives à Banfora : Des villas flambant neuves pour le 11-Décembre

Les résidences et villas devant accueillir à Banfora, les officiels et les invités de la célébration de la fête nationale de l’indépendance le 11- Décembre 2020, sont quasiment achevées. Ce sont plus d’une centaine de joyaux qui ont été retenus pour l’hébergement des personnalités attendues à ce rendez-vous de la nation. La commission nationale d’hébergement et des membres du comité régional d’organisation étaient sur le terrain le 29 novembre 2020, pour constater de visu l’état de ces villas.

La sortie sur le terrain a permis de visiter des résidences et villas déjà affectées à plusieurs personnalités du pays. De la résidence réservée au président de l’Assemblée nationale, en passant par celle devant accueillir le Premier ministre, les membres du gouvernement et certains présidents d’institutions, cette sortie a permis de faire le tour des infrastructures achevées ou en voie de l’être. Après la visite, les questions de branchements d’eau et d’électricité, sont les seules difficultés pouvant compromettre l’accueil et l’hébergement de ces personnalités au sein de la cité des forces vives. Présents à cette sortie, les responsables locaux de la SONABEL et de l’ONEA ont rassuré la gouverneure, Joséphine Kouara Apiou, de leur engagement à donner suite aux préoccupations.

La SONABEL qui semble très avancée dans le projet, a promis la pose des compteurs à partir d’hier 30 novembre 2020. En ce qui concerne l’ONEA et en croire son chef d’agence de Banfora, c’est l’occupation anarchique des accotements de la RN par les riverains, qui rend impossible les travaux de tuyauterie. Au regard ce cette situation, une rencontre d’urgence a été convoquée le lundi 30 novembre 2020 par la gouverneure Kouara afin de régler la question. Avant de mettre ce papier sous presse ce 30 novembre 2020, de sources concordantes ont rapporté que la SONABEL a commencé la

pose des compteurs et les espaces ont commencé à être dégagés sous l’assistance des forces de l’ordre.

L’ONEA, quant à elle, a pris pied pour la pose de la conduite d’eau. La cité des forces vives de Banfora, ce sont plus d’une centaine de villas qui ont été retenues par les commissions nationale et régionale d’hébergement du 11-Décembre 2020. Les promoteurs immobiliers rencontrés sur le terrain sont très mobilisés pour les dernières finitions. Beaucoup d’entre eux ont même déjà meublé les villas mises à la disposition du comité d’organisation.

Mamadou YERE