Résultats provisoires des élections couplées : Le CDP prend acte

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), a organisé une conférence de presse, le lundi 30 novembre 2020, à Ouagadougou. Le parti a dit prendre acte des résultats provisoires et se réserve le droit de faire des recours.

résultats provisoires de l’élection présidentielle du 22 novembre 2020, proclamés par la Commission élec-torale nationale indépendante (CENI) et se réserve le droit de faire des recours. Il l’a fait savoir au cours d’un point de presse animé, le lundi 30 novembre 2020, à Ouagadougou. Pour le directeur national de campagne du CDP, Mohamed Sané Topan, des insuffisances, des irrégularités ainsi que de multiples dysfonctionnements ont marqué le déroulement du scrutin et la compilation des résultats.

Selon lui, de ces manquements, l’on peut noter la modification irrégulière et unilatérale par la CENI de la cartographie des bureaux de vote et l’ouverture tardive ou la non ouverture de certains bureaux de vote à la suite de « supposés problèmes matériels ». « Le CDP en conclut que la sincérité du scrutin du 22 novembre 2020 est sérieusement entachée et jette un discrédit sur les résultats proclamés. Constant dans sa démarche républicaine et soucieux d’agir en concert avec les partis signataires de l’accord de l’opposition politique, nous prenons alors acte des résultats proclamés par la CENI et nous nous réservons le droit d’entreprendre toute action légale auprès du Conseil constitutionnel », a affirmé le directeur national de campagne du CDP.

Il a expliqué que des instructions ont été données aux candidats pour les élections législatives au niveau local pour engager au cas par cas des recours nécessaires. Quant à la question de savoir pourquoi le candidat du CDP n’est pas allé féliciter le candidat Roch Marc Christian Kaboré déclaré élu au premier tour, M. Topan a souligné que le CDP attend les résultats officiels qui vont être proclamés par le Conseil constitutionnel pour que leur candidat puisse adresser ses félicitations à qui que ce soit. Le CDP a invité la CENI à mieux lors des élections à venir. Il a par ailleurs, félicité les hommes de médias pour leur professionnalisme et les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour la sécurisation du scrutin. En rappel, le candidat du CDP, Eddie Komboïgo, est arrivé 2e avec 15,48% des suffrages exprimés à l’élection présidentielle du 22 novembre 2020.

Adnan SIDIBE

(Stagiaire)