Vaccination contre la poliomyélite : le haut-commissaire des Banwa donne le top de départ

Les enfants de moins de 5 ans du district sanitaire de Solenzo bénéficient de la vaccination contre la poliomyélite. Le jeudi 3 décembre 2020 le haut-commissaire Sahabani Zeba accompagné d’une délégation dont le médecin-chef du district sanitaire de Solenzo M. Koabié Bakouan étaient au CSPS urbain n°1 pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la prise de la vitamine A.

Selon Koabié Bakouan, médecin-chef du district sanitaire de Solenzo, 71677 enfants que comptent les 35 CSPS recevront la dose, du 3 au 6 décembre, pour le premier passage et, du 18 au 21 décembre 2020, pour le second passage. Durant les quatre jours, les enfants de 0 à 59 mois seront déparasités à l’albendazole et aussi du vaccin contre la poliomyélite. Le haut-commissaire après avoir inoculé le produit a un enfant pour donner le top de départ de la campagne, appelle l’ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux agents vaccinateurs afin de booster la poliomyélite hors de la province et du Burkina Faso, en général. Sahabani Zeba aux mères des enfants vaccinés dans une concession affirme : »La poliomyélite peut empêcher les enfants d’être de bons footballeurs comme Ronaldo et Messi. Ne cachez aucun enfant car l’enfant bien portant le matin peut être infirme le soir à cause de la poliomyélite ».

Il a invité les uns et les autres à toujours respecter également les mesures-barrières afin d’éviter la COVID-19 dans la province des Banwa. Maïga Awa (mère d’un enfant vacciné) lance un appel à toutes les femmes à accepter vacciner leurs enfants car selon elle le gouvernement aide les enfants à être de véritables hommes de demain dans la bonne santé. Elle invite les agents de la santé à avoir le courage pour la suite de la vaccination pour que leurs enfants demeurent toujours dans une province sans poliomyélite.

Salifou OUEDRAOGO

Correspondant