Une ambulance pour le CHR de Banfora

Le haut-commissaire de la province de la Comoé, Aminata Sorgho, a reçu, le mercredi 9 décembre 2020 à Banfora, les clés d’une ambulance flambant neuve, des mains du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry. Offert gracieusement au Centre hospitalier régional (CHR) de Banfora, à la faveur de la fête nationale dans la cité du Paysan noir, le joyau dispose d’un système respiratoire. Il est l’œuvre du département en charge des Affaires étrangères, en partenariat avec la CEN-SAD, une organisation interafricaine. « Cette ambulance a été financée par la CEN-SAD », a précisé le ministre Barry. Pour lui, le geste est la contribution de son département à l’amélioration de l’offre de santé dans la région des Cascades. « Je voudrais traduire la reconnaissance de la population de la région au donateur et à la CEN-SAD pour cette noble action », a laissé entendre l’autorité provinciale, Aminata Sorgho. Elle a indiqué que l’ambulance vient renforcer le parc automobile de la direction régionale de la santé des Cascades, mais aussi soulager les populations en facilitant les évacuations sanitaires. Selon le ministre Alpha Barry, à travers ce geste, son département entend appuyer le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Pour la directrice régionale de la Santé des Cascades, Olivia Ouédraogo, le don traduit l’excellente collaboration intersectorielle, notamment entre les départements en charge de la santé et des Affaires étrangères. Avant d’exhorter le CHR de Banfora à en faire bon usage, le ministre Barry a félicité le personnel médical des Cascades pour les efforts consentis au quotidien au profit des populations.

Joanny SOW