Le monde des affaires bobolais en deuil : Sékou Haidara repose désormais au cimetière municipal

Décédé le 10 décembre 2020 à Bobo-Dioulasso, l’opérateur économique, Sékou Haidara, a été inhumé le dimanche 13 décembre 2020 au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Il a été conduit à sa dernière demeure par une foule immense.

Décédé le 10 décembre 2020, l’opérateur économique, Sékou Haidara, a été conduit à sa dernière demeure, ce 13 décembre 2020, à Bobo-Dioulasso. Un hommage lui a été rendu sur le boulevard de la Révolution. Pour ce qui est des témoignages, ils étaient nombreux, à défiler devant le parloir, à égrener le chapelet de bienfaits du défunt. Et le moins que l’on puisse dire, Sékou Haidara a marqué la vie de Sya par sa générosité, son humanisme et son sens de service. Né en 1953 dans la ville de Sya, Sékou Haidara était un opérateur économique bien connu dans la capitale économique du Burkina.

Il a été secrétaire général de la Chambre de commerce de Bobo. Promoteur d’une huilerie et d’autres unités industrielles, Sékou Haidara en plus de sa caquette d’opérateur économique, a beaucoup œuvré dans le monde associatif. Il fut l’un des membres fondateurs du Lions club de Bobo, de la grappe huilerie de Bobo et des comités de réhabilitation des cimetières de Bobo-Dioulasso et de la grande mosquée de Dioulassoba. Plusieurs personnalités du monde économique, politique, associatif, ou de l’administration ont accompagné l’illustre disparu à sa dernière demeure au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso.

Adaman DRABO