Lutte contre le terrorisme au Sahel : Barkhane fait le point de ses opérations à Kosyam

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le jeudi 17 décembre 2020 à Ouagadougou, l’envoyé spécial du président de la République du Ghana, Daniel Osei et le commandant de la Force Barkhane, le général de division, Marc Conruyt.

La Force Barkhane lutte inlassablement contre le terrorisme au Sahel. Hier jeudi 17 décembre 2020 à Kosyam, son patron, le général de division, Marc Conruyt, a fait le point des opérations au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. « Je suis venu faire au président, le point des dernières opérations menées par Barkhane au Sahel et les mesures de coopération entre la force Barkhane et les armées burkinabè », a-t-il fait savoir. Le général Conruyt a aussi indiqué avoir exposé au chef de l’Etat, les dernières opérations que la force Barkhane a conduites avec les forces armées malienne, nigérienne et burkinabè. « Nous avons pu faire le point de toutes ces opérations et surtout des enseignements que nous en avons tirés », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, le patron de la Force Barkhane a présenté au président du Faso, les opérations prévues dans le futur par la force Barkhane afin de venir à bout du terrorisme dans le Sahel. Avant le commandant de la Force Barkhane, le président Kaboré a reçu des émissaires que le président ghanéen a dépêchés pour transmettre ses félicitations à son « ami et frère », à la suite de sa réélection. « Le président nous a expédiés pour transmettre ses félicitations au Président Kaboré pour sa brillante réélection », a confié le chef de la délégation, Daniel Osei, à sa sortie d’audience. Il a poursuivi que cette rencontre a été l’occasion pour la délégation ghanéenne de discuter avec le président du Faso, des voies et moyens par lesquels les deux pays pourraient renforcer leur coopération, surtout dans le domaine du commerce.

Nadège YAMEOGO