Editions Sidwaya Papa Noël comble les enfants du personnel de cadeaux

Les Editions Sidwaya ont organisé, le samedi 19 décembre 2020 au siège à Ouagadougou, un arbre de Noël au profit des enfants de son personnel. Tous les enfants sont repartis joyeux avec des cadeaux.

Le samedi 19 décembre était un jour spécial aux Editions Sidwaya. Le personnel accompagné des tout-petits ont pris d’assaut l’enceinte de la

« maison commune ». Là « Papa Noeël » les attendaient pour le traditionnel arbre de Noël organisé par la Direction générale à leur profit. Pour cette deuxième édition, sourires, rires, animation musicale…et surtout partage de cadeaux étaient au rendez-vous. Une grande satisfaction pour le Président du conseil d’administration (PCA) des Editions Sidwaya, Victorien Sawadogo et son équipe qui disent être satisfaits en voyant les tout-petits s’égayer. « Je suis comblé de joie surtout quand je vois ces enfants sautiller. Cela veut dire que l’objectif est atteint », s’est réjoui le PCA. Selon lui, le cadre a été bien pensé et l’objectif étant de rapprocher les enfants du personnel et du cadre managérial, est également atteint. C’est une initiative qui permet non seulement aux enfants de découvrir le service de leurs parents, mais pourrait également susciter en eux une vocation envers le métier du journalisme. Le PCA a remercié les organisateurs, les parents des enfants qui ont adhéré à l’initiative. « L’arbre de Noël est une initiative que le conseil d’administration encourage et nous verrons dans quel cadre accompagner les parents eux aussi, car les enfants sont l’avenir de ce pays, encore mieux nos enfants car c’est pour eux qu’on se bat. Joyeux Noël à tous», a lâché M. Sawadogo. Vu le succès de cette IIe édition, c’est avec fierté que la Directrice des ressources humaines (DRH) des Editions Sidwaya, Alima Touré s’est dit satisfaite de l’organisation. « Le Directeur général (DG) nous a confié l’organisation et je suis vraiment satisfaite. Comparativement à la 1ère édition, cette année nous avons enregistré plus d’inscrits et les enfants sont venus massivement. Je remercie nos partenaires que sont, RTF, Bâtisseur le beau, SOGECA, SOCOF, le cabinet Avansiel, le cabinet Arica performing, le DG des Editions-Sidwaya et l’ensemble des collègues qui n’ont ménagé aucun effort pour le succès de cet arbre de Noël au profit de nos enfants », a clamé Mme Touré. Les enfants, par la voie de Bénédicte Kabré, ont souhaité la pérennisation de l’évènement. « J’ai reçu des cadeaux. Nous remercions les donateurs en souhaitant que l’année prochaine Dieu leur donne encore la force pour nous offrir d’autres cadeaux », a-t-elle souhaité.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)