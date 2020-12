Investiture de Roch Marc Christian Kaboré : Une vingtaine de chefs d’Etat attendus

Le président du comité d’organisation de la cérémonie d’investiture du président élu, Roch Marc Christian Kaboré, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a animé un point de presse, le mardi 22 décembre 2020, au Palais des sports de Ouaga 2000, afin de situer l’opinion sur les préparatifs de l’évènement.

La cérémonie de prestation de serment et d’investiture du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, se fera au Palais des sports de Ouaga 2000, dans le strict respect des mesures-barrières édictées pour prévenir la maladie à coronavirus (distanciation, port impératif de masques). C’est l’information donnée aux hommes de médias, le mardi 22 décembre 2019 par le Président du comité d’organisation (PCO) de la cérémonie d’investiture, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry.

Tout en indiquant que les travaux de « relooking » du Palais des sports vont bon train, le ministre a insisté sur la distanciation physique. « La capacité du palais des sports est d’environ 5 000 personnes, mais nous allons y installer 120 participants, car le président du Faso a donné des consignes claires concernant le respect des gestes-barrières », a-t-il fait savoir. Aussi, Alpha Barry a informé que d’éminents invités prendront part à la cérémonie. Il a mentionné la participation probable de 20 chefs d’Etat, voire plus. Mais, à chaque délégation étrangère qui foulera le sol burkinabè, s’impose le respect des mesures sanitaires édictées pour limiter la propagation du virus. « Les personnes qui viendront de l’étranger doivent se prémunir d’un test COVID-19 valide », a indiqué M. Barry.

Sur le plan sécuritaire, le président du comité d’organisation a rassuré que tout est mis en œuvre. Il a également informé que les cartes d’invitations sont limitées et numérotées en fonction des sièges que les invités doivent occuper. « J’invite alors toutes ces populations qui voudraient être témoins de l’évènement, à bien vouloir regarder la cérémonie à la télévision, car la cérémonie sera radiotélévisée », a conseillé Alpha Barry.

Comme autres informations utiles, le ministre a indiqué que les banquets qui seront offerts aux délégations sont repartis sur trois sites à savoir le Palais des sports et les salles des banquets et des conférences de Ouaga 2000, afin d’éviter les grands regroupements. Mais d’où provient l’argent dégagé pour ces dépenses d’investiture ? En réponse à cette question, le président du comité d’organisation a répondu que tout est fait « dans une totale transparence » et que les ressources sont directement puisées dans un fonds spécial. Le moment venu, a précisé le ministre Barry, un point sera fait sur ces dernières dépenses de l’année.

Wanlé Gérard COULIBALY