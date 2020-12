Ministère en charge de la communication : Une performance de 86,68% en 2020

Le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement a tenu, son 2e conseil d’administration, le mardi 22 décembre 2020, à Ouagadougou sur le thème : « Place et rôle du MCRP dans la gestion des crises ».

Le 2e Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement (MCRP) s’est tenu, le mardi 22 décembre 2020 à Ouagadougou. Les cadres du ministère se sont réunis pour échanger sur le thème : « Place et rôle du MCRP dans la gestion des crises ». Le ministre en charge de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, a indiqué qu’avec son plan de communication COVID-19, son département a mené des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités. Et ce, à travers des affiches, des spots publicitaires et la formation de certains acteurs. Des actions ponctuelles qui, selon le ministre, ne sauraient définir véritablement la place et le rôle de son département dans la gestion des crises.

C’est pourquoi, il a invité ses collaborateurs à une réflexion approfondie et à une synergie d’actions, afin de permettre au ministère de la Communication de jouer pleinement son rôle dans la gestion de la communication en période de crise. Ce deuxième CASEM a été également l’occasion pour M. Dandjinou et ses collaborateurs, de faire le point des activités institutionnelles et des actions du département en matière de communication de leur département. Du bilan des activités institutionnelles, le ministre s’est réjoui des 86,68% de performance que son département a réalisée, malgré le contexte de régulation budgétaire. « Ce résultat est le reflet de votre engagement individuel et collectif pour le travail bien fait et votre esprit de collaboration », a signifié le ministre Dandjinou à ses collaborateurs.

En plus de la crise sanitaire de la maladie à coronavirus, 2020 a été aussi une année de grands défis, avec la tenue du double scrutin présidentiel et législatif. « Le plus important pour nous, était de relever avec efficacité et professionnalisme, la couverture médiatique des élections présidentielle et législatives », a mentionné M. Dandjinou. A ce sujet, il a relevé que son département, à travers les medias, en général, les Editions Sidwaya et la Radiodiffusion du Burkina (RBT), en particulier ont joué un rôle prépondérant dans la tenue d’élections apaisées et acceptées par tous les acteurs.

Pour ce travail abattu, le ministre Dandjinou a félicité les responsables de ces organes de presse publique et privée pour leur sens élevé de responsabilité et de professionnalisme pendant les scrutins. « Le respect des principes fondamentaux du journalisme, notamment, des principes d’impartialité et de respect de l’étique et de la déontologie dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, a contribué fortement à des élections transparentes et apaisées », a-t-il insisté.

Mariam OUEDRAOAGO

mesmira14@gmail.com