Investiture: Roch Marc Christian Kaboré  a prêté serment pour un second mandat

C’est au Palais des sports à Ouaga 2000, que Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. « Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur, de préserver, respecter, de faire respecter la constitution et les lois et de rendre la justice équitable pour tous les Burkinabè ». Cela devant les membres du Conseil constitutionnel et une dizaine de chef d’Etat.

Le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, au cours de l’investiture, a souhaité les vœux de succès au président nouvellement investi, tout en lui rappelant qu’il est « le président de tous les Burkinabè » et qu’il doit travailler à garantir aux Burkinabè la paix et la sécurité, en veillant aussi à une répartition équitable des richesses du pays.

Rédaction