Lutte contre la dépravation des mœurs : Des salons de massage érotique démantelés par la Police Nationale.

La prolifération des salons de massage érotique est une triste réalité sur les réseaux sociaux, notamment FACEBOOK, où de plus en plus des sites dits de « massage » sont signalés. C’est ainsi que la Police Nationale, dans le cadre de ses missions régaliennes de protection des bonnes mœurs, a entrepris depuis un certain temps, par le biais de ses services techniques dont la Division des Investigations criminelles (DIC) de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ), une série d’investigations. Ces différentes actions menées ont abouti au démantèlement de six (06) salons de massage où plusieurs objets ont été saisis dont : deux cent trente-quatre (234) condoms, deux cent quinze (215) cartes de visites, cent quarante-huit (148) cartes SIM, soixante-quatorze (74) téléphones, dix-huit (18) cartes bancaires prépayées et une somme de 1.185.000 FCFA.