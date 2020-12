CASEM du ministère de la Santé Rompre la chaîne de transmission de la COVID-19

Les travaux de la 2e session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) 2020 du ministère de la Santé ont été lancés, le mardi 29 décembre 2020 à Ouagadougou.

« Construire la résilience du système de santé face à la COVID-19 et aux autres défis » est le thème de la 2e session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) 2020 du ministère de la Santé. Débutée le mardi 29 décembre 2020, cette rencontre statutaire semi-virtuelle, qui s’est déroulée par visioconférence, a été présidée par la ministre de la Santé, Léonie Claudine Lougué. Elle a indiqué que deux points essentiels seront soumis aux participants pour examen au cours de cette session. Il s’agira, a-t-elle cité, de l’examen des résultats de l’évolution finale du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2020 et du processus d’élaboration du nouveau PNDS pour la période 2021-2030. Le point de la riposte à la maladie à coronavirus constitue, a-t-elle poursuivi, le second point avec un accent particulier sur l’évolution du processus de « dévolution de la gestion de la COVID-19 » au sein du ministère de la Santé. A l’écouter, la COVID-19 a certes ébranlé le système sanitaire mondial, mais, la résilience du système sanitaire burkinabè a été reconnue. Pour elle, cette résilience est aussi due aux soutiens des partenaires techniques et financiers, au personnel soignant, aux ONG et OSC et à l’ensemble de ses collaborateurs. Conscient des défis à relever, au regard des immenses besoins et attentes, cette présente session du CASEM, a-t-elle dit, revêt une importance capitale et mérite l’attention de tous les participants.

« Au regard de l’évolution difficilement maîtrisable de la COVID-19, à travers le monde et dans notre pays, je vous invite à une mobilisation soutenue afin de rompre la chaîne de transmission de la maladie et de renforcer la prise en charge des cas détectés», a-t-elle signifié.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)