Ministère de la Culture Des « résultats positifs » engrangés en 2020

La deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme s’est tenue le mardi 29 décembre 2020 à Ouagadougou.

A l’orée de la nouvelle année, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango et ses collaborateurs ont évalué le niveau d’atteinte des objectifs fixés en 2020 à travers une rencontre bilan. C’était à

l’occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de son département tenue le mardi 29 décembre 2020 à Ouagadougou. Ce conclave statutaire a été marqué par quatre communications, à savoir le bilan des mesures et actions-phares du département pour l’année 2020, l’état d’exécution du plan de passation des marchés 2020 du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT), l’état d’exécution du budget 2020 et du Fonds de téléphonie mobile et le rapport de performance 2020 des structures du MCAT. Outre l’examen et l’adoption du bilan des activités 2020, la réunion a permis, à entendre le ministre Sango, aux membres de s’interroger sur les insuffisances et les difficultés qui ont entravé la réalisation des activités du département. « L’année 2020 n’a pas été un long fleuve tranquille pour notre département au regard de la double crise sécuritaire et sanitaire que traverse notre pays. Cette situation a constitué une tache noire dans

le déroulement normal de nos activités », a-t-il indiqué. Malgré ce contexte difficile, a-t-il poursuivi, l’imagination, l’abnégation et la perspicacité de l’ensemble des acteurs du ministère en charge de la culture de surmonter des obstacles et réaliser des résultats positifs. Il s’agit, entre autres, a-t-il cité, de la tenue d’une rencontre internationale des ministres de la culture du G5 Sahel, le lancement du premier appel à projet par le Fonds de développement culturel et touristique, la tenue « réussie » de la deuxième édition du prix de l’entrepreneur touristique, l’inauguration d’un immeuble à l’Institut national de formation artistique et culturel (INAFAC) et la diffusion du 3e Rapport périodique quadriennal (RPQ). « Ce bilan positif nous permettra d’aboutir à des stratégies adéquates pour une mise en œuvre efficiente et efficace des actions prévues pour l’année 2021 », a conclu le ministre Sango.

Aubin W. NANA