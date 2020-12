Travaux sur la Route nationale N°4: une délégation de la BOAD visite le chantier

Le ministre des Infrastructures, Eric Wendenmanegha Bougouma et une délégation de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ont constaté l’avancement des travaux de la section urbaine de la Route nationale n°4 (Route de l’hôpital Yalgado), le mardi 29 décembre 2020.

La section urbaine de la Route nationale n°4 (RN4) allant du croisement de la RN4/RN3 à l’échangeur de l’Est à Ouagadougou est en chantier. Il en va de même pour le passage supérieur constituant ce tronçon et le prolongement jusqu’au croisement de l’avenue de la Liberté. Dans le cadre de suivi des travaux routiers, le ministre des Infrastructures, Eric Wendenmanegha Bougouma et le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekué, ont visité ce chantier, le mardi 29 décembre 2020. Pour le président de la BOAD, la RN4 en travaux est un bel ouvrage qui s’intègre parfaitement dans un environnement plein de contraintes (contraintes de la forêt de Bangr-Wéogo, du Centre hospitalier universitaire Yalgado- Ouédraogo et de la circulation). Mais, selon lui, il y a des efforts de surpasser toutes ces difficultés pour fournir une belle œuvre. « Je tiens à féliciter l’ensemble des acteurs sur le chantier à savoir le maire de la commune de Ouagadougou qui a tenu bon en dépit des contraintes imposées aux populations et le ministre des Infrastructures qui a eu la bonne vision avec l’ensemble du gouvernement pour moderniser les infrastructures routières en vue de faciliter la vie des populations en améliorant la fluidité de la circulation », a déclaré Serge Ekué.

Le satisfecit de la BOAD

A l’entendre, la BOAD est satisfaite d’avoir conduit ces travaux qui ont été décidés en Conseil d’administration et de commun accord avec les investisseurs de la banque. La BOAD, a-t-il indiqué, a vocation d’accompagner toutes les réalisations conformément au Plan national de développement économique et social (PNDES). Le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, a rappelé que l’un des principaux chantiers en cours de la BOAD est la RN4. Aujourd’hui, les entraves à la construction de cette route relève du passé, a fait remarquer le maire Béouindé. « Notre principale partenaire, la BOAD, est venue visiter le chantier pour se rendre compte lui-même des problèmes que nous avons eus et voir également l’évolution du chantier. C’est l’occasion pour moi de dire merci au gouvernement qui met des ressources à notre disposition pour faire des investissements structurels », s’est-il réjoui. Il a fait savoir que la RN4 draine l’hôpital Yalgado-Ouédraogo, le marché de Dassasgo, les grandes écoles et la gare de l’Est d’où sa satisfaction en tant que bourgmestre de la capitale d’accueillir la délégation de la BOAD en ce lieu. Quant à l’ingénieur des travaux publics et directeur général du bureau d’études de l’Agence d’études d’ingénierie et de maîtrise d’œuvres (AGEIM), Hervé Tiraogo Ouédraogo, il a relevé que sa structure a eu la charge de contrôler et de surveiller les travaux de ce tronçon routier. « A ce jour, il nous reste le Béton bitumineux (BB) à passer sur le pont et deux passerelles. En dehors de cela, il reste juste quelques petits travaux de pavé. Globalement 91% à 95% des travaux ont été déjà faits », a-t-il assuré. Il a renchéri qu’il y a eu beaucoup d’obstacles à faire des déviations, des délocalisations suivies d’indemnisations des personnes délocalisées et à déplacer les réseaux (NDLR, ONEA, ONATEL et SONABEL) notamment au niveau de la RN3 (route de l’hôtel Silmandé). « Pour la RN3, nous avons dû attendre souvent les périodes de fêtes pour couper les réseaux et pouvoir faire les ouvrages afin de ne pas trop perturber la circulation dans la ville de Ouagadougou », a déploré Hervé Tiraogo Ouédraogo.

Boukary

BONKOUNGOU