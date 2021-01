Médias: l’Agence ivoirienne de presse et Sidwaya renforcent leur partenariat

La directrice centrale de l’Agence ivoirienne de presse (AIP), Oumou Barry Sana, a été reçue en audience, le mardi 5 janvier 2021, à Ouagadougou par le directeur général des Editions Sidwaya.

Les Editions Sidwaya entretiennent de bonnes relations avec l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Pour conforter ce partenariat, la directrice centrale de l’AIP, Oumou Barry Sana Oumou, a rendu une visite de courtoisie au Directeur général (DG) des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, le mardi 5 janvier 2021, dans les locaux du journal à Ouagadougou. La première responsable de l’AIP a dit être venue échanger sur les préoccupations professionnelles avec son confrère burkinabè. « Je suis venue rendre visite au DG des Editions Sidwaya et celui de l’AIB qui sont nos partenaires de longue date, depuis 2008. C’était l’occasion pour moi de venir les rencontrer, d’échanger pour renforcer ce partenariat et surtout le consolider », a-t-elle signifié. « Nos échanges ont plus porté, entre autres, sur le fonctionnement de la rédaction et le développement de ces nouveaux produits», a ajouté la directrice centrale de l’AIP. A l’entendre, le partenariat entre l’AIP et l’AIB est dynamique.

Tout en espérant que cette visite puisse renforcer les liens entre ces deux organes de presse, la directrice de l’AIP a dit être ravie des échanges avec le DG de la

« Maison commune ». L’agence ivoirienne de presse est une organisation publique à caractère administratif créée en 1961 avec 16 sièges à travers le pays.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)