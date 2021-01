Malversations Financières : 03 cadres de la SOFITEX mis en examen (communiqué)

Communiqué de Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso

Suite à la révélation par le bimensuel Le Reporter dans sa parution N°297 du 1er au 14 novembre 2020 de soupçons de malversations financières à la Société Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX) d’un montant d’environ quatre-vingt-dix millions (90 000 000) francs CFA, le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso s’est aussitôt saisi de l’affaire. Le 17 novembre 2020, il a ordonné l’ouverture d’une enquête pour faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, détournement de biens publics et blanchiment de capitaux par la section de recherches de la deuxième région de gendarmerie. L’enquête menée par cette unité de police judiciaire a permis l’interpellation le 24 décembre 2020 de trois cadres de ladite société, à savoir le Directeur des finances et de la comptabilité, le Directeur des ressources humaines et le Chef du service de paie. Déférées le 28 décembre 2020, une information judiciaire pour faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée et détournement de biens publics a été immédiatement ouverte contre ces trois personnes au cabinet du Juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Après les avoir mises en examen pour les infractions suscitées, le Juge d’instruction les a placées en détention provisoire le même jour. Les enquêtes se poursuivent afin de situer la responsabilité individuelle de chacun des mis en examen, l’étendue du préjudice et pour identifier toute autre personne auteur ou complice de ces faits.

Le Procureur du Faso saisit cette occasion pour saluer le travail de dénonciation du bimensuel Le Reporter ainsi que toutes les personnes dont la collaboration a contribué à faire avancer les enquêtes sur cette affaire. Il invite par la même occasion toute personne détentrice d’informations relatives en particulier à la commission d’infractions économiques et financières à les porter à sa connaissance ou à celle d’une unité de police judiciaire afin que le combat contre la délinquance économique et financière soit une réalité dans son ressort.

Bobo-Dioulasso, le 06 janvier 2021

Le Procureur du Faso

Roger-andré ZOUGROUANA