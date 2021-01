Fait divers : un fou calciné dans une maison abandonnée à Solenzo

La population du secteur n°1 de Solenzo (province des Banwa) a été alertée par un incendie d’une maison abandonnée qui a coûté la vie à une personne, le samedi 9 janvier 2021, aux environs de 17h 40.

Selon les informations recueillies sur place, une personne qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales a été retrouvée dans cette maison abandonnée non loin du terrain municipal de Solenzo. Des voisins indiquent avoir aperçu la victime, Kanou Dembélé, appelé communément « docteur » rentrant dans la maison avec un sachet en main autour de 17h. C’est un peu plus tard, que les flammes ont été aperçues de la résidence de « docteur ». Sur les lieux, le constat est macabre : le corps sans vie et calciné de Kanou Dembélé devant sa porte.La police de Solenzo a effectué un déplacement sur les lieux pour faire les constations d’usage et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités.

Salifou OUEDRAOGO

(Correspondant)