Mini-championnat hippique Neema : la sensation Djamila

Depuis le début de l’année 2020, un jeune mordu des sports équestres, Mahamoudou Dermé dit Papou, président de l’association des éleveurs Neema organise un mini-championnat hippique étalé sur toute l’année. La dernière course s’est disputée dimanche 10 janvier dernier sur l’hippodrome de Pabré.

Pour la 6e et dernière compétition hippique de l’année du mini-championnat hippique organisée par Mahamoudou Dermé dit Papou, président de l’association des éleveurs Neema, il y avait 4 catégories en concurrence. Il s’agit de la catégorie interrégionale, des catégories A, B, C et de la catégorie open. Et chaque vainqueur des différentes catégories est reparti avec une moto plus des enveloppes financières allant de 25 000 à 200 000 FCFA. De toutes les catégories, la jument Djamila a fait forte sensation. Elle a remporté toutes les courses où elle a pris part. Et c’est fort logique qu’elle a devancé l’écurie « La famille Dermé » et « Ma Farawata » dans la catégorie C. En interrégionale, c’est Ouahigouya qui a chipé la première place à Orassi et Dori. La catégorie A a été l’apanage de Bassou Soro.

Il a été plus rapide que Bélinda et Zoulka noir. Gouverneur, Djafaronga et Kadiogo ont composé le podium dans la catégorie B. La catégorie la plus convoitée, l’open, a permis au cheval « Billy Motoro », arrivé à peine 10 minutes du Niger de s’illustrer. Il est de l’écurie « Le Grin ». Il a été suivi par « Neeré ». « Tellor » a complété le podium. Pour Issa Ouédraogo, vice-président de l’association des éleveurs Neema, la satisfaction est grande au vu du bon déroulement de la compétition et de l’engouement qu’elle a suscité auprès des populations.

Il a informé que les 6 courses organisées durant toute l’année ont permis à 27 champions de repartir avec des motos. « Nous avons commencé à l’hippodrome de Hamdalaye. Mais après 3 journées, le constat est que la mauvaise qualité du terrain blessait les chevaux. C’est ainsi que nous avions négocié un terrain à Pabré où nous avons délocalisé la compétition. Et depuis lors, aucun bobo n’a été signalé », a laissé entendre Issa Ouédraogo. Il a rassuré de la tenue de la compétition cette année.

Yves OUEDRAOGO