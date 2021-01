Chirurgie cardiaque à Tengandogo: le ministre Charlemagne Ouédraogo encourage les spécialistes

Le ministre de la Santé, Pr Charlemagne Ouédraogo, a effectué, une visite, le vendredi 15 janvier 2021, au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, pour encourager le personnel.

24 heures après sa prise de fonction, le ministre de la Santé, Pr Charlemagne Ouédraogo est sur le terrain. Pour preuve, il a effectué une visite au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, le vendredi 15 janvier 2021. Selon le ministre, cette présence vise à traduire ses félicitations et encouragements à l’équipe qui a effectué la chirurgie à cœur ouvert pour la première fois au Burkina Faso, le 7 janvier dernier. A l’entendre, cette mission, conduite par deux organisations non-gouvernementales étrangères, à savoir Save Heart (Italie) et La Chaîne de l’Espoir (France) en collaboration avec des partenaires burkinabè, vise à promouvoir la chirurgie cardiaque. « Je souhaite prompt rétablissement aux malades », a dit Pr Ouédraogo. Il a fait savoir que cette coopération est une opportunité de transferts de compétences entre les équipes françaises et burkinabè, d’une part, et, d’autre part, entre celles italiennes et burkinabè. Pour lui, il existe des experts burkinabè dans ce domaine et le pays des Hommes intègres doit travailler à être autonome afin de s’offrir ce type de service. Le ministre a confié qu’au-delà de la chirurgie cardiaque, des actions sont initiées pour qu’il y ait dans d’autres domaines pointus des experts. Il a réaffirmé l’engagement de l’Etat à accompagner des actions nobles surtout en lien avec la santé publique. Dix personnes bénéficieront de l’opération, foi du ministre de la Santé. Cette opération de chirurgie cardiaque est issue du programme « 1000 cœurs pour l’Afrique », initié par La Chaîne de l’Espoir dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud entre les pays de l’Afrique de l’Ouest. Chaque année, plus de 230 000 enfants bénéficient des programmes dont 4400 sont opérés.

Frank POUGBILA

(Collaborateur)