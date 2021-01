DG de Moov Africa Burkina Faso à Sidwaya : pour un renforcement du partenariat entre les deux entités

Les directeurs généraux des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna et de Moov Africa Burkina Faso, Sidi Mohamed Naimi, ont échangé, au cours d’une audience, dans la perspective de renforcer le partenariat entre les deux institutions, le mardi 19 janvier 2021, dans les locaux de la maison commune à Ouagadougou.

Dans l’agenda du Directeur général (DG) des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, du mardi 19 janvier 2021, la visite du DG de Moov Africa, Sidi Mohamed Naimi figurait en bonne place. En effet, celui-ci a été reçu, dans la matinée, en audience, par le responsable du premier groupe de presse étatique au Burkina Faso, fonctionnel depuis 1984. « Je viens rendre visite au DG des Editions Sidwaya parce que c’est l’un de nos clients de marque. Il est d’usage que le DG de Moov Africa Burkina Faso vienne recueillir les avis et les sentiments de l’entreprise de presse pour améliorer davantage nos relations et bien sûr les services rendus aux uns et aux autres », a confié Sidi Mohamed Naimi à sa sortie d’audience. Il n’a pas manqué de saluer le bon partenariat entre sa structure et les Editions Sidwaya, notamment dans les domaines de la communication et des services de téléphonie mobile rendus aussi bien à l’organe de presse qu’aux autres clients. « Notre présence dans les colonnes de Sidwaya nous permet de mieux communiquer, d’être présents sur le marché et d’informer les clients dans de meilleures conditions », a expliqué M. Naimi. Moov Africa Burkina Faso a remplacé officiellement, depuis le 1er janvier 2021, l’Office national des télécommunications (ONATEL-SA).

Il a lancé sa nouvelle marque, le mercredi 6 janvier 2021, à Ouagadougou. Cette visite du DG de Moov Africa Burkina Faso dans les locaux de Sidwaya a été une occasion pour lui de rassurer les clients que l’ONATEL-SA reste la raison sociale de l’entreprise. C’est tout simplement, a-t-il indiqué, la commercialisation de ses produits et services qui évoluent désormais sous la marque Moov Africa. « Ce qui va changer pour les clients, c’est cet esprit d’appartenance à un groupe, la présence de Moov Africa dans 11 pays africains et toute la synergie qui va être créée entre ses différentes filiales à partir de la même marque. Pour ce qui est de Moov Africa Burkina Faso, nous sommes résolument engagés depuis des années dans la baisse des tarifs, l’enrichissement des produits et services et surtout la sécurisation de nos liens pour apporter aux clients la même régularité de service à chaque instant sans interruption. C’est cela notre mission actuelle », a indiqué le premier responsable de Moov Africa au Burkina Faso. Les Editions Sidwaya et Moov Africa Burkina Faso via leur partenariat devraient jouer pleinement leur rôle d’entreprises participant au développement socio-économique du pays des Hommes intègres.

Boukary BONKOUNGOU