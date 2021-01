Présidence du Faso : le centre médical en rénovation

Le centre médical de la présidence du Faso est en rénovation depuis fin octobre 2020. Les travaux visent à rendre cette formation sanitaire plus fonctionnelle.

Les travaux en cours portent sur la modernisation du bloc opératoire, la normalisation du réseau électrique et de la climatisation, la mise en service d’un local dédié aux fluides, ainsi que des réseaux d’oxygène pour les malades du bloc opératoire et de la salle de réanimation. Il est également prévu la construction d’un mur de clôture et la réalisation d’ouvrages d’assainissement. Le directeur de cabinet de la présidence du Faso, Dr Seydou Zagré, s’est rendu sur le site, le mercredi 27 janvier 2021, en fin de matinée, pour constater l’état d’avancement des travaux. « Ce centre a été, de par le passé, un centre de référence et le président du Faso entend par ces travaux, lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse », a déclaré Dr Zagré à la fin de sa visite.

Direction de la communication de la

présidence du Faso