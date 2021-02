Le directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, a reçu, le mercredi 3 janvier 2021 à Ouagadougou, des membres du groupe de plaidoyer Stop grossesses non désirées-cancer du col de l’utérus, « Stop GND-CCU ». Ces derniers sont venus solliciter l’engagement de Sidwaya dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Le groupe de plaidoyer dénommé :

« Stop GND-CCU » est activement engagé dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Sa dernière activité phare est une campagne de plaidoyer et d’interpellation des autorités pour qu’ils s’engagent aussi dans la lutte. Elle a eu lieu, du 3 au 9 janvier 2021. Le groupe a été reçu par le Directeur général (DG) des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, le mercredi 3 janvier 2021 à Ouagadougou. Lors de son entretien avec le DG de la

« maison commune », les membres ont plaidé pour que Sidwaya s’intéresse davantage à la problématique du cancer du col de l’utérus. Selon Judith Yerbanga, membre du groupe de plaidoyer, cette visite consiste à solliciter l’accompagnement de Sidwaya pour porter le message à toute la population afin de concrétiser le projet de lutte contre le cancer du col de l’utérus.

« Pour que les femmes aient l’information et qu’elles aillent se dépister, on a besoin de communiquer pour lever les rumeurs au niveau de la population. Donc en 2021, la presse doit être notre partenaire pour nous aider », a-t-elle fait comprendre. Le chef du projet, Germain Sanou, a indiqué que le groupe a mis en place une association dénommée « Médecin du monde », une ONG humanitaire qui soigne les populations les plus vulnérables, les victimes de conflits armés et les catastrophes naturelles. Il a fait savoir que l’ONG se bat pour dénoncer les atteintes à la dignité et au droit de l’Homme surtout en matière de santé sexuelle et reproductive.

« Médecin du monde est déjà au Burkina depuis 2010 et à ce jour, sept projets ont déjà été mis en œuvre dont deux actuellement en cours », a indiqué M. Sanou. Il a poursuivi que depuis janvier 2018, le projet de lutte contre le cancer du col de l’utérus a été mis en œuvre dans le district sanitaire de Baskuy. Il a dit que les stratégies d’intervention de ce projet sont surtout basées sur la mobilisation communautaire, le renforcement des services de santé et de plaidoyer afin d’amener les décideurs à une meilleure prise en compte des actions de prévention de prise en charge des grossesses non désirées. Le projet vise aussi à appuyer les efforts du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, à renforcer les capacités de plaidoyer. Pour cette campagne de sensibilisation, Médecin du monde a organisé une pléiade d’activités, une conférence, des émissions télévisuelles et radio, un match de football et des aérobics.

Lati Fatou TARBANGDO

(Stagiaire)