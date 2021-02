Conseil régional des Hauts-Bassins : des tracteurs pour booster la production agricole

Le Conseil régional des Hauts-Bassins a procédé, le mardi 9 février 2021 à Bobo-Dioulasso, à la remise d’un lot de matériel agricole aux Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) de 14 communes de la région.

Malgré les efforts déployés depuis des décennies, selon le président du Conseil régional des Hauts-Bassins, Boyo Jean Célestin Koussoubé, l’agriculture au Burkina Faso est toujours embryonnaire au regard des moyens archaïques utilisés (dabas, ânes, bœufs). C’est pourquoi, le conseil régional entend contribuer à l’amélioration de la productivité et à la construction d’une agriculture moderne, compétitive et durable. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de réforme agraire, le conseil a décidé d’acquérir et mettre en location des tracteurs au profit des CUMA de la région. Le Conseil régional des Hauts-Bassins a, en effet, procédé le mardi 9 février 2021 à Bobo-Dioulasso, à la remise d’un lot de matériel agricole de 14 tracteurs aux Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). D’une valeur totale de cent vingt millions quatre cent mille (120 400 000) F CFA, il est composé de 14 tracteurs de 50 chevaux, munis de charrues à deux disques, de pulvérisateurs à 16 disques et de remorques à deux roues. Le nombre total de tracteurs remis aux CUMA des communes de la région passe à 33 tracteurs.

Poursuite

de l’opération

les années à venir

Cofinancé par le Conseil régional des Hauts-Bassins et le Projet national de développement rural productif (PNDRP), ces matériels, d’après le président du conseil régional contribueront « modestement » à accroître la mécanisation, la modernisation et la productivité des exploitations agricoles.

Egalement, ces matériels permettront d’améliorer les conditions de vie du monde rural et de créer des emplois. Avant de préciser que la donation se fait sous forme de location-vente consentie par les deux parties sur une période de quatre ans avec un différé d’un an. Par ailleurs, Boyo Jean Célestin Koussoubé a invité les organisations bénéficiaires à une utilisation « efficiente et judicieuse » de ces matériels, condition sine qua non pour la poursuite de l’opération pour les prochaines années. La joie se lisait sur le visage des bénéficiaires.

Au nom des bénéficiaires, Nandon Konaté a remercié le conseil régional pour ce geste.

« Nous sommes très heureux. Maintenant nous ne parlerons plus de faim », s’est-il réjoui, ajoutant qu’ils pourront élargir les superficies des terres cultivables. Aux bénéficiaires, Nandon Konaté s’est voulu clair quant au respect des engagements pris avec le conseil régional.

« Chacun devra payer sa dette afin qu’on puisse faire profiter d’autres producteurs », a-t-il souhaité. Pour rappel, le gouverneur des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, président de la cérémonie de remise a procédé au démarrage du premier tracteur.

Boudayinga J-M THIENON

Raïssa BAMOGO

(Stagiaire)