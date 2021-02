Parlement européen : Roch Kaboré s’entretient avec le président, David Maria Sassoli

Le président du Faso s’est entretenu hier mardi 9 février 2021, avec le président du Parlement européen, David Maria Sassoli. L’institution législative de l’Europe, dans ses missions de législation et de contrôle de l’action de la commission, a un rôle prépondérant dans la résolution de certaines questions internationales, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et, désormais, en matière de lutte contre la COVID-19.

Le Burkina Faso et le Sahel sont justement confrontés au terrorisme et à la crise sanitaire du Coronavirus et la coopération avec l’Union européenne peut offrir une alternative utile pour vaincre ces fléaux.

Direction de la communication de la présidence du Faso.