Pari mutuel urbain burkinabè: Frédéric Zida remporte plus de 175 millions FCFA

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a organisé une cérémonie de remise officielle d’un lot record de 175 561 500 FCFA, le mardi 16 février 2021, à Ouagadougou, à un gagnant du PMU’B. Il s’agit du parieur, Frédéric Zida, qui a misé au 4+1 du dimanche 24 janvier 2021.

Une nouvelle page de l’histoire des gains au PMU’B a été ouverte, le mardi 16 février 2021 à Ouagadougou.

Après avoir remporté le lot de 175 561 500 FCFA au 4+1 du dimanche 24 janvier 2021, Frédéric Zida a battu le record des heureux gagnants de la Loterie nationale burki-nabè (LONAB), depuis l’avènement du PMU’B en 1990 au Burkina Faso. La remise de ce lot historique a eu lieu, le mardi 16 février 2021, à Ouagadougou, au siège de la Nationale des jeux de hasard. Pour remporter cette importante cagnotte, le parieur, fonctionnaire travaillant au ministère de l’Economie et des Finances, a misé

1 008 000 FCFA, avec la formule de jeu « dans le champ total» et « dans le champ réduit » communément appelé « le jeu avec les X » et qui donne plus de chance aux parieurs. Son jeu a consisté à faire deux combinaisons avec un cheval de base suivi de 8 autres numéros. Chaque combinaison lui a couté 504 000 FCFA. A l’issue de la course, M. Zida se retrouve gagnant d’un ordre de 164 928 500 FCFA, 23 désordres de

383 000 FCFA chacun et 96 bonus de 19 000 FCFA le bonus, a expliqué le Directeur général (DG) de la LONAB, Patin Déba Naza.

A l’issue de cette remise de lot qu’il a qualifié d’exceptionnelle, celui-ci a félicité le parieur pour avoir fait confiance au PMU’B.

Le président du Conseil d’administration de la LONAB, Moumounou Gnankambary, s’est réjoui que la société ait encore fait un nième millionnaire. Il a souhaité que ce fonctionnaire désormais multimillionnaire fasse bon usage de son gain à travers des

« investissements utiles », qui feront également des personnes heureuses autour de lui, au sein de la communauté. Un souhait qui semble être en phase avec les perspectives d’utilisation du lot par son bénéficiaire.

Peu bavard, le représentant du gagnant, Mamoudou Ouédraogo, a fait savoir que l’heureux gagnant a déjà en tête plusieurs projets, qui seront créateurs d’emplois et de revenus pour de nombreux Burkinabè.

Le patron de la LONAB a exprimé l’engagement de sa structure à accompagner M. Zida dans la réalisation de ses projets à travers un appui-conseil.

Car, a-t-il dit, avec de l’intelligence et du sérieux dans ses investissements, le bonheur de l’heureux gagnant se déteindra sur plusieurs Burkinabè.

